Антон Логвинов: Assassin's Creed: Mirage выглядит некрасиво, пластиково и бюджетно

Антон Логвинов, видеоблоггер и некогда известный игровой журналист, раскритиковал Assassin's Creed: Mirage, назвав его «некрасивым и пластиковым» на фоне других современных проектов. По его словам, игра ощущается «проходной затычкой», на бюджете которой сэкономили деньги.

И дело не только в старом движке — хромает и постановка, включая игру актеров. «Нафига такая игра нужна в 2023, где не успеваешь «вау» произносить — непонятно», — подытожил Логвинов.