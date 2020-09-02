Анонсировано расписание World Cyber Games 2020

Организаторы World Cyber Games 2020 объявили даты проведения турнира. Квалификации по четырем дисциплинам пройдут с сентября по октябрь.

Расписание квалификаций:

Honor of Kings — с 19 сентября по 18 октября;

FIFA Online 4 — с 3 по 18 октября;

CrossFire — с 5 по 7 октября;

Warcraft III (соло-турнир) — с 7 сентября по 7 октября;

Warcraft III (командный турнир) — с 12 по 21 октября.

Из-за пандемии коронавируса WCG 2020 состоится в онлайне. В квалификационный этап участников пригласят организаторы. Финал чемпионата пройдет с 5 по 8 ноября.