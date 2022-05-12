Анонсирована первая онлайн-презентация 505 Games

Издатель 505 Games проведет свою первую в истории онлайн-демонстрацию 17 мая в 16:00 по московскому времени на платформе YouTube.

Разработчики расскажут новые подробности ранее анонсированных игр, а также на трансляции обещают «парочку сюрпризов».

Издательство 505 Games известно такими играми как Death Stranding, Terraria, Control, Ghostrunner и многие другие. Оно публикует игры для ведущих платформ наряду с консольными и карманными системами от Sony, Nintendo и Microsoft, а также для мобильных устройств и социальных сетей.