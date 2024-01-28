Анонсирована фентези-игра, напоминающая Escape from Tarkov — поиграть в нее дадут бесплатно

Уже 2 февраля начнется открытое тестирование Dungeonborne — мультиплеерного фентезийного экшена от первого лица, вдохновленного Escape from Tarkov.

Игрокам предложат спуститься в подземелье, где можно будет сразиться как с управляемыми компьютером врагами, так и с реальными противниками.

В процессе придется собирать разнообразный лут — как в соло, так и в компании одного или двух сопартийцев. Тестирование продлится до 12 февраля, а зарегистрироваться на него можно будет в Steam.