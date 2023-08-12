Анонсирован «убийца» Diablo 4 — Titan Quest 2

Компания THQ представила анонсирующий трейлер и 6 скриншотов продолжения высоко оцененной Titan Quest, которая вышла еще в 2006-м.

Фото Titan Quest 2

В новой части разработчики пообещали большое и опасное путешествие в Древней Греции, в котором геймерам предстоит остановить потерявшую рассудок Немезиду и освободить ее жертв.

Что касается геймплея — в Titan Quest 2 игрокам обещают гибкую систему создания и прокачки персонажа. У игроков будет возможность совмещать между собой различные классы, создавая свою собственную специальность. Также разработчики пообещали продвинутую систему крафта предметов, которая позволит улучшать даже обычное оружие до уникального и редкого предмета.

Фото Titan Quest 2

Фото Titan Quest 2

Фото Titan Quest 2

Фото Titan Quest 2

Titan Quest 2 выйдет на ПК, Xbox Series и PS5. Дата выхода пока неизвестна.