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Сегодня, 18:07

Анонс GTA 6 уже очень близко? В игре могут быть сюжетные дополнения

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото Rockstar Games

По заявлениям инсайдера Tez2, в GTA 6 будут сюжетные дополнения.

Он также добавил, что разработчики уже распланировали весь график выхода DLC с новыми локациями. Похожая ситуация с сюжетными DLC была в GTA 4.

GTA Online.
Фото Rockstar Games

Пользователи также отметили интересный факт — один из графических дизайнеров Rockstar Дилан МакКрон изменил шапку своего профиля в соцсетях на лого студии в розовом цвете. Многие посчитали это очередным намеком на скорый анонс игры.

Dylan McCrone.
Фото Соцсети
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