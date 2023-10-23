Анонс GTA 6 уже очень близко? В игре могут быть сюжетные дополнения

По заявлениям инсайдера Tez2, в GTA 6 будут сюжетные дополнения.

Он также добавил, что разработчики уже распланировали весь график выхода DLC с новыми локациями. Похожая ситуация с сюжетными DLC была в GTA 4.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Пользователи также отметили интересный факт — один из графических дизайнеров Rockstar Дилан МакКрон изменил шапку своего профиля в соцсетях на лого студии в розовом цвете. Многие посчитали это очередным намеком на скорый анонс игры.