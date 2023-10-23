Анонс GTA 6 уже очень близко? В игре могут быть сюжетные дополнения
По заявлениям инсайдера Tez2, в GTA 6 будут сюжетные дополнения.
Он также добавил, что разработчики уже распланировали весь график выхода DLC с новыми локациями. Похожая ситуация с сюжетными DLC была в GTA 4.
GTA Online.
Фото Rockstar Games
Пользователи также отметили интересный факт — один из графических дизайнеров Rockstar Дилан МакКрон изменил шапку своего профиля в соцсетях на лого студии в розовом цвете. Многие посчитали это очередным намеком на скорый анонс игры.
Dylan McCrone.
Фото Соцсети
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