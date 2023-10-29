Анимация GTA 6 поразит воображение игроков

Подоспела новая порция слухов о GTA 6, но теперь она основывается на чем-то поинтереснее ничем не подтвержденных «инсайдов».

В интернете обратили внимание на патент, зарегистрированный на одного из сотрудников Rockstar. В патенте описывается инновационная система анимирования персонажей, позволяющая создавать множество правдоподобных движений на основе набора отдельных анимаций.

А это значит, что одни и те же действия вроде бега или приседания у разных персонажей будут выглядеть по-разному. Разумеется, сама GTA 6 в патенте не упоминалась, но нетрудно предположить, что новые разработки будут использоваться именно там.