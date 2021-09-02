Андрей Afoninje Афонин собирается вернуться в Dota 2
16:51
Профессиональный игрок в Dota 2 Андрей Afoninje Афонин собирается вернуться к соревнованиям, сообщает Cybersport.metaratings.ru.
По информации источника, игрок хочет сменить роль и начать играть на саппорте пятой позиции. Отмечается, что еще неизвестно, за какую команду Афонин будет выступать.
Afoninje не выступал с февраля 2020 года. Тогда он играл в составе Winstrike.
Дополнительная информация:
https://cybersport.metaratings.ru/news/afoninje-vernyetsya-v-dota-2-v-kachestve-sapporta-1046577/
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