Андрей Afoninje Афонин собирается вернуться в Dota 2

Профессиональный игрок в Dota 2 Андрей Afoninje Афонин собирается вернуться к соревнованиям, сообщает Cybersport.metaratings.ru.

По информации источника, игрок хочет сменить роль и начать играть на саппорте пятой позиции. Отмечается, что еще неизвестно, за какую команду Афонин будет выступать.

Afoninje не выступал с февраля 2020 года. Тогда он играл в составе Winstrike.