Аналитики My.Games подвели итоги 2021 года для российского рынка видеоигр

В 2021 году рынок вырос на 9процентов и составил 177,4 миллиарда рублей. Сегмент бесплатных игр (84,7 процента от всего рынка) остался для РФ доминирующим.

По прогнозам на 2022 год, аналитики ожидают самое серьезное падение показателей за всю историю индустрии в связи с уходом всех крупных игровых компаний.

«Рынок на глазах превратился в рынок Шредингера: он как бы есть, но его как бы нет», — сказал изданию основатель проекта rawg.io Гаджи Махтиев. Он считает, что, по самым оптимистичным прогнозам, по итогам 2022 года отечественный рынок видеоигр сократится на 50 процентов по сравнению с 2021 годом. Но падение может быть и больше — на 75-85 процентов.