Petr1k: «Не думаю, что российско-украинские составы по CS:GO, Dota 2 или любой другой игре смогут существовать»

Аналитик CS:GO Александр Petr1k Петрик высказался на тему возможного существований российско-украинских составов. По его мнению, это практически невозможно и в ближайшее время нас ждет много перестановок.

«Киберспорт больше никогда не будет вне политики. Назад дороги я не вижу. Я не думаю, что русско-украинские составы по CS:GO, Доте или любой другой игре смогут существовать. Даже если в составе адекватные люди и друзья, то организовать тренировочный и соревновательный процесс для таких пятерок будет сложно. Россияне банально не смогут приехать на многие турниры. Игрокам из Казахстана и Балтии не будет смысла играть с россиянами, играть в русских клубах, ибо это создает ненужные проблемы. Европейским клубам вряд ли захочется работать с россиянами и белорусами. Грядет большой решаффл в ближайшие месяцы — это неизбежно», — заявил Petr1k в своем Telegram-канале.

Ранее он уже высказывался на тему будущего в составе Natus Vincere. Аналитик считает, что команде придется натурализовать россиян, либо прощаться с ними.