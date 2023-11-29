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Amouranth приобрела 895 гектаров фруктовых садов за $ 17 млн — она хочет обойти Билла Гейтса

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Amouranth

Американская стримерша Amouranth славится не только обольстительными формами и невероятными доходами, но и более чем разумными инвестициями.

Кейтлин &laquo;Amouranth&raquo; Сирагуса. Стримерша Amouranth купила акции Amazon на 1 миллион долларов

Заработанные миллионы девушка вкладывает в акции компаний вроде Google и Amazon, приобретает выгодные бизнесы вроде автозаправок. Сейчас же она совершила вложение, которого не ожидаешь от 29-летней знаменитости — стримерша приобрела 895 гектаров фруктовых садов во Флориде.

Покупка обошлась в $ 17 млн. Сама стримерша шутит, что когда-нибудь хотела бы обойти Билла Гейтса — миллиардеру принадлежит 118 тысяч гектаров земли по всей Америке. Впрочем, одной из настоящих причин стали бонусы и налоговые послабления, предоставляемые государством владельцам таких угодий.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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