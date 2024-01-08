Представлена новая бюджетная видеокарта от AMD — Radeon RX 7600 XT

AMD представила недорогую видеокарту Radeon RX 7600 XT. Стоит новинка 329 долларов, а «на борту» у нее целых 16 гигабайтов видеопамяти.

Остальные характеристики не позволяют RX 7600 XT стать хорошим выбором для 4К, но для 1080p и 1440p она подходит хорошо. Новинка выйдет уже 24 января.

Фото videocardz

Все характеристики AMD Radeon RX 7600 XT

— Исполнительные блоки: 32

— Потоковые процессоры: 2048

— Блоки ускорения ИИ: 64

— Игровая частота: 2,47 ГГц

— Частота в режиме Boost: 2,76 ГГц

— Объем памяти: 16 ГБ GDDR6

— Скорость памяти: 18 Гбит/с на контакт

— Энергопотребление: 190 Вт