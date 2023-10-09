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Сегодня, 23:16

AMD победила Intel — какие процессоры лучше справляются с Counter-Strike 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Известный YouTube-канал Gamer Nexus испытал Counter-Strike 2 на целой куче процессоров — и получил интересные результаты.


Первые 2 места заняла AMD с Ryzen R7 7800 X3D и R7 5800 X3D. Intel Core i9-13900K попал всего лишь на третью позицию.

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При этом мощный Ryzen R9 78950X3D отстал от своих конкурентов — он оказался на 6-м месте при тесте на средних настройках и на 7-м при низких. В обоих случаях замкнули список младшие модели — Intel Core i5-10400 и AMD R5 2600.

Фото Gamer Nexus
Фото Gamer Nexus
Источник: YouTube
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