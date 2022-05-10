AMD анонсирует три новые видеокарты серии Radeon RX 6000

AMD во вторник, 10 мая, объявила о новых дополнениях к линейке продуктов AMD Radeon RX 6000 Series.

AMD Radeon RX 6950 XT — самая мощная видеокарта в семействе Radeon RX 6000 Series — видеокарты Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT. Увеличенные частоты, ускоренная память и технология FidelityFX Super Resolution 2.0 являются главными особенностями этих карт.

По мнению многих экспертов, они позволят перегнать по производительности лучшие карты от NVIDIA.