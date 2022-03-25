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Сегодня, 18:22

«Аллоды Онлайн» стали в пять раз популярнее, чем на релизе

Пьеретта АРКАН
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«Аллоды Онлайн» стали в пять раз популярнее, чем на релизе.

Руководитель проекта Антон Турищев сообщил, что количество активных игроков выросло уже более чем в десять раз и продолжает расти. Разработчики в короткий срок запустили еще три сервера, и теперь на подходе уже пятый премиум-мир. И, вероятно, он будет не последним.

По словам Турищева, разработчики понимают всю уникальность подобного события и прикладывают все силы, чтобы не упустить свою аудиторию.

Напомним, что наплыв новых пользователей связан с ограничением игроков из России в крупнейшей MMORPG World of Warcraft. На данный момент у авторов «Аллодов Онлайн» появился исторический шанс.

&laquo;Аллоды Онлайн&raquo;. MY.GAMES сообщил о миграции в «Аллоды Онлайн» после запрета на оплату World of Warcraft

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