«Аллоды Онлайн» стали в пять раз популярнее, чем на релизе

Руководитель проекта Антон Турищев сообщил, что количество активных игроков выросло уже более чем в десять раз и продолжает расти. Разработчики в короткий срок запустили еще три сервера, и теперь на подходе уже пятый премиум-мир. И, вероятно, он будет не последним.

По словам Турищева, разработчики понимают всю уникальность подобного события и прикладывают все силы, чтобы не упустить свою аудиторию.

Напомним, что наплыв новых пользователей связан с ограничением игроков из России в крупнейшей MMORPG World of Warcraft. На данный момент у авторов «Аллодов Онлайн» появился исторический шанс.