Watson: «С каждым днем Entity Gaming играет лучше»

Игрок Entity Gaming Алимжан Watson Исламбеков рассказал о подготовке команды к квалификации на ESL One Birmingham 2024.

«Мы еще ищем свою игру, буквально недели две всего вместе играем. Выводы после неудачного начала сделали, сейчас с каждым днем играем лучше. Мы ежедневно тренируемся и смотрим повторы, все на позитиве», — сказал Исламбеков Cybersport.Metaratings.ru

Entity Gaming в ноябре 2023 года анонсировала новый состав. К команде на вторую позицию присоединился Владимир No[o]ne Миненко, а на оффлейне Дмитрий DM Дорохин.