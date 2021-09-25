Аналитик Александр Petr1k Петрик рассказал, какие команды поедут на мейджор по CS:GO в Стокгольме и поделился мнением об обновлении игры.

«Надо ли на Ancient что-то менять? Изначально Ancient уже вышел в очень играбельном состояние, т. е. Valve наконец-то сделали правильно и доработали карту прежде, чем выпускать её и как бы карта не нуждается в серьёзных изменениях и разработчики в последнем апдейте фиксят размер плэнтов, что и нужно было. А больше так я и не вижу прям плохих вещей, карта классная, менять больше нечего.

Кто выйдет на мейджор? Ну NaVi уже точно вышли. Наибольшие шансы у Spirit, Gambit, они, наверное, тоже выйдут, также точно должны выйти Virtus.pro, я думаю, что они пройдут в плей-офф и им хватит очков. А последняя команда — это forZe, вот такой прогноз", — приводит слова Петрика Cybersport.Metaratings.ru.

Мейджор пройдет в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября.