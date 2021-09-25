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Александр Petr1k Петрик рассказал, какие команды поедут на мейджор по CS:GO

18:59

Аналитик Александр Petr1k Петрик рассказал, какие команды поедут на мейджор по CS:GO в Стокгольме и поделился мнением об обновлении игры.

«Надо ли на Ancient что-то менять? Изначально Ancient уже вышел в очень играбельном состояние, т. е. Valve наконец-то сделали правильно и доработали карту прежде, чем выпускать её и как бы карта не нуждается в серьёзных изменениях и разработчики в последнем апдейте фиксят размер плэнтов, что и нужно было. А больше так я и не вижу прям плохих вещей, карта классная, менять больше нечего.

Кто выйдет на мейджор? Ну NaVi уже точно вышли. Наибольшие шансы у Spirit, Gambit, они, наверное, тоже выйдут, также точно должны выйти Virtus.pro, я думаю, что они пройдут в плей-офф и им хватит очков. А последняя команда — это forZe, вот такой прогноз", — приводит слова Петрика Cybersport.Metaratings.ru.

Мейджор пройдет в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/petr1k-gambit-spirit-vp-i-forze-proydut-na-meydzhor-v-stokgolme-1066977/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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