Александр Головин: "В "Доту" наиграл 3000 часов, в Counter-Strike - 1300"

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о своем увлечении видеоиграми. По словам футболиста, он бы мог стать киберспортсменом.

- Больше всего сейчас играю в Counter-Strike, - сказал Головин в интервью YouTube-каналу "КраСава". - Больше всего наиграл в "Доту". 3000 часов наиграл в "Доту", в Counter-Strike - где-то 1300. В него я играю два года. В "Доту" - с шестого класса.

- Смолов вроде тоже в Counter-Strike рубится.

- Да, я с ним играл.

- Вы правда говорили: "Если бы я не стал футболистом, стал бы киберспортсменом"?

- Да, я бы хотел им стать. А там как пошло.

- Все думают, что киберспорт - это когда прыщавые парни рубятся, наедают себе задницу, или это все фигня?

- Фигня, конечно. Люди реально на подготовку к матчам тратят много, тренируются больше, чем игроки. Тренируют тактику, отрабатывают атаку и оборону. Это реально сложно.

- Киберспорт, когда рубишься всю ночь, это вредно для футболиста?

- Конечно, вредно. Так я и не рублюсь ночью, я стараюсь ложиться где-то в 12. Спать - это вообще самое важное в футболе.