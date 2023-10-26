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26 октября, 19:36

Alan Wake 2 появится на торрентах в день релиза? В игре нет защиты Denuvo

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Alan Wake 2.
Фото Remedy Entertainment

Alan Wake 2, возможно, уже завтра появится на торрентах — сейчас в игре нет никакой защиты.

Это не первый релиз этого года, который появился на торрентах за несколько дней до релиза или прямо в дату выхода. Ранее также в сети выложили (почти день в день) Payday 3, Cities Skyline 2, Forza Motorsport и Ghostrunner 2.

Критики остались очень довольны сюжетом, режиссурой, музыкой и геймплеем игры. Средняя оценка игры у рецензентов — 9 баллов из 10.

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