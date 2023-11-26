Актер, сыгравший Майкла в GTA 5, осудил ложные вызовы — к нему приезжали уже 6 раз

Нед Люк, сыгравший роль Майкла в GTA 5, недавно в очередной раз ставший жертвой «свотинга» (англ. swating, ложный вызов кому-либо полиции или других служб) и резко осудил это сомнительное развлечение. Неудивительно — к актеру приезжали уже шесть раз.

Нед рассказал, что у него все хорошо и поблагодарил тех, кто о нем беспокоился — к счастью, к нему вызвали не спецназ, а всего лишь пожарных.

«Мне даже немного жалко клоунов, которые этим занимаются — власти уже ведут расследование и нашли весомые зацепки», — заметил он.

Действительно, в Соединенных Штатах такой вид телефонного терроризма может повлечь за собой очень серьезное наказание. В 2019 году «шутник» по имени Тайлер Баррисс получил 20 лет тюремного заключения — полицейские, которых он вызвал на адрес обидчика, убили невиновного человека.