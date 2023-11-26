Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:52

Актер, сыгравший Майкла в GTA 5, осудил ложные вызовы — к нему приезжали уже 6 раз

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Rockstar Games

Нед Люк, сыгравший роль Майкла в GTA 5, недавно в очередной раз ставший жертвой «свотинга» (англ. swating, ложный вызов кому-либо полиции или других служб) и резко осудил это сомнительное развлечение. Неудивительно — к актеру приезжали уже шесть раз.

Нед рассказал, что у него все хорошо и поблагодарил тех, кто о нем беспокоился — к счастью, к нему вызвали не спецназ, а всего лишь пожарных.

«Мне даже немного жалко клоунов, которые этим занимаются — власти уже ведут расследование и нашли весомые зацепки», — заметил он.

GTA 5. Актеру Майкла из GTA 5 вызвали спецназ во время прямой трансляции

Действительно, в Соединенных Штатах такой вид телефонного терроризма может повлечь за собой очень серьезное наказание. В 2019 году «шутник» по имени Тайлер Баррисс получил 20 лет тюремного заключения — полицейские, которых он вызвал на адрес обидчика, убили невиновного человека.

Источник: Steam One • Игры стим
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города после ливня
Вильфанд предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде
Генерал ВСУ в отставке раскритиковал Зеленского из-за лжи о России
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Главный тренер «Витязя» Рябыкин начал проявлять себя
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вышел трейлер игры о Золотой Орде на Unreal Engine 5 — ее делают в Узбекистане

От DOOM до Warcraft — появился сайт, на котором можно бесплатно играть в ретро-игры

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости