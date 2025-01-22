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Сегодня, 19:30

Соцсети начнут блокировать блогеров по требованию Роскомнадзора

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Напомним, что с 1 ноября 2024 года блогеров c аудиторией более 10 тыс. подписчиков обязали передавать информацию о себе в Роскомнадзор. Тех, кто откажется это сделать, обещали лишить дохода от рекламы и донатов.

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Впрочем, этими мерами государство не ограничится. Заместитель главы РКН Вадим Субботин в эфире канала «Соловьев Live» отметил, что ведомство вправе требовать от соцсетей блокировки аккаунтов отказавшихся от регистрации блогеров. Чтобы получить доступ к заблокированным аккаунтам, их владельцам нужно будет все-таки пройти авторизацию.

Источник: ТАСС
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