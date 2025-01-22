Соцсети начнут блокировать блогеров по требованию Роскомнадзора

Напомним, что с 1 ноября 2024 года блогеров c аудиторией более 10 тыс. подписчиков обязали передавать информацию о себе в Роскомнадзор. Тех, кто откажется это сделать, обещали лишить дохода от рекламы и донатов.

Впрочем, этими мерами государство не ограничится. Заместитель главы РКН Вадим Субботин в эфире канала «Соловьев Live» отметил, что ведомство вправе требовать от соцсетей блокировки аккаунтов отказавшихся от регистрации блогеров. Чтобы получить доступ к заблокированным аккаунтам, их владельцам нужно будет все-таки пройти авторизацию.