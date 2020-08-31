Агуэро во время стрима запретил любые упоминания Месси

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро во время стрима на Twitch запретил все упоминания партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси. Форвард «горожан» регулярно стримит прохождения игр, во время очередной трансляции он поставил запрет на слова, связанные с Месси, включая GOAT («greatest of all time»).

Ранее стало известно, что Месси уведомил «Барселону» о намерении расторгнуть контракт. Основной претендент на аргентинца — «Манчестер Сити». Ожидается, что он подпишет контракт на три сезона с последующим переходом в «Нью-Йорк Сити».