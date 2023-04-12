Afoninje заявил, что в Benzo Gaming его позвали пятым игроком

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Андрей Afoninje Афонин высказался о своем участии в BetBoom Streamers Battle 2.

«В Benzo Gaming меня позвали как пятого игрока. До этого из состава я знал только GGwpLanaya и JustError. Лично мне все равно на результат, главное получить удовольствие от игры. [Готов ли ты заменить GGwpLanaya на миду в случае необходимости?] Да, легко», — приводит Metaratings.ru слова Афонина.

Афонин выступал на профессиональной сцене с 2014 по 2020 год. За свою карьеру киберспортсмен заработал 115 000 долларов США.