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Сегодня, 14:53

Afoninje заявил, что в Benzo Gaming его позвали пятым игроком

Алина Савинова
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Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Андрей Afoninje Афонин высказался о своем участии в BetBoom Streamers Battle 2.

«В Benzo Gaming меня позвали как пятого игрока. До этого из состава я знал только GGwpLanaya и JustError. Лично мне все равно на результат, главное получить удовольствие от игры. [Готов ли ты заменить GGwpLanaya на миду в случае необходимости?] Да, легко», — приводит Metaratings.ru слова Афонина.

Афонин выступал на профессиональной сцене с 2014 по 2020 год. За свою карьеру киберспортсмен заработал 115 000 долларов США.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/afoninje-v-benzo-gaming-menya-pozvali-pyatym-igrokom/
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