Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 22:40

Adidas сделала совместный образ с главным эксклюзивом PS5

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Adidas x Spider-Man 2.
Фото Adidas

Adidas опубликовала первые фотографии совместного с Sony образа, основанного на Marvel's Spider-Man 2.

Adidas x Spider-Man 2.
Фото Adidas

Для покупки будут доступны кроссовки в стиле классического паука — чуть выше подошвы можно заметить нити симбиота, что намекает на наличие в игре Венома. Цена кроссовок пока неизвестна.

Adidas x Spider-Man 2.
Фото Adidas

Еще одной вещью коллаборации станет футболка «Parker-Morales», которая отсылает на двух главных героев игры.

Adidas x Spider-Man 2.
Фото Adidas

Ее цена — 25 долларов или 2500 рублей.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat
Каррера сообщил о готовности возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля
CNN указала на ряд полученных Киевом мощных ударов от Запада
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

GeForce RTX 3060 стала новой «народной» видеокартой, сместив с трона GTX 1650
Новости
RSS RSS
Все новости