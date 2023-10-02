Adidas сделала совместный образ с главным эксклюзивом PS5
Adidas опубликовала первые фотографии совместного с Sony образа, основанного на Marvel's Spider-Man 2.
Adidas x Spider-Man 2.
Фото Adidas
Для покупки будут доступны кроссовки в стиле классического паука — чуть выше подошвы можно заметить нити симбиота, что намекает на наличие в игре Венома. Цена кроссовок пока неизвестна.
Adidas x Spider-Man 2.
Фото Adidas
Еще одной вещью коллаборации станет футболка «Parker-Morales», которая отсылает на двух главных героев игры.
Adidas x Spider-Man 2.
Фото Adidas
Ее цена — 25 долларов или 2500 рублей.
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