Adidas сделала совместный образ с главным эксклюзивом PS5

Adidas опубликовала первые фотографии совместного с Sony образа, основанного на Marvel's Spider-Man 2.

Adidas x Spider-Man 2. Фото Adidas

Для покупки будут доступны кроссовки в стиле классического паука — чуть выше подошвы можно заметить нити симбиота, что намекает на наличие в игре Венома. Цена кроссовок пока неизвестна.

Adidas x Spider-Man 2. Фото Adidas

Еще одной вещью коллаборации станет футболка «Parker-Morales», которая отсылает на двух главных героев игры.

Adidas x Spider-Man 2. Фото Adidas

Ее цена — 25 долларов или 2500 рублей.