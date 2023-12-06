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Сегодня, 14:36

Абсолютный рекорд: трейлер GTA 6 собрал 100 миллионов просмотров за один день

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Rockstar бьет свои же рекорды — трейлер GTA 6 за один день набрал больше 100 миллионов просмотров. Трейлер GTA 5 достиг такой же отметки за 12 лет.

GTA 6.
Фото Rockstar Games

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 вышел в ночь на 5 декабря и вызвал абсолютный фурор на YouTube — даже перезаливы трейлера и реакции от блогеров набирают сотни тысяч просмотров.

GTA 6.
Фото Rockstar Games

GTA 6 выйдет до конца 2025 года и будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. Позже проект наверняка заглянет на ПК.

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