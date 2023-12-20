9Pandas потеряла своего кэрри — Рамзес уходит из команды

Роман RAMZES666 Кушнарёв заявил об уходе из команды 9pandas.

Как опытный керри, Рамзес не раз поддерживал и выручал молодых игроков, а его тандем с Алексеем Solo Березиным, безусловно, — живая легенда про-сцены. Мы желаем Роме успехов и надеемся увидеть в числе соперников на матчах сезона-2024, — заявили в команде.

RAMZES666 пришел в 9pandas в апреле 2023-го и вместе с командой успел поучаствовать на ESL One Berlin Major 2023, The Bali Major, Riyadh Mastes и The International 2023. На TI его команда заняла 9-12 место.