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7 февраля, 20:40

88-летний дедушка из Китая был признан самым пожилым стримером

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото prc.today

Китайский стример и геймер Ян Бинлин установил мировой рекорд. И для этого ему потребовалось просто прожить 88 лет.

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Таким образом он стал самым старым игровым видеоблоггером на платформе Bilibil в истории, что и было зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.

Увлекаться играми Ян Бинлин стал в 96-м после выхода на пенсию. С тех пор он записал 70 обзоров и прошел 500 игр, включая популярные новинки вроде Cyberpunk 2077. В настоящий момент у пожилого геймера 280 тысяч подписчиков.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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