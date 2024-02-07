88-летний дедушка из Китая был признан самым пожилым стримером

Китайский стример и геймер Ян Бинлин установил мировой рекорд. И для этого ему потребовалось просто прожить 88 лет.

Таким образом он стал самым старым игровым видеоблоггером на платформе Bilibil в истории, что и было зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.

Увлекаться играми Ян Бинлин стал в 96-м после выхода на пенсию. С тех пор он записал 70 обзоров и прошел 500 игр, включая популярные новинки вроде Cyberpunk 2077. В настоящий момент у пожилого геймера 280 тысяч подписчиков.