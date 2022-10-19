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80-летний Харрисон Форд исполнит роль Красного Халка в киновселенной Marvel

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Харрисон Форд.
Фото Global Look Press

Номинант на премию «Оскар» Харрисон Форд появится в фильмах киновселенной Marvel. Об этом информирует Slashfilm со ссылкой на нескольких приближенных к актеру источников.

80-летний американский актер дебютирует в комиксах в роли генерала Таддеуса Росса по прозвищу «Красный Халк». Ранее роль этого персонажа исполнял Уильям Херт, но он скончался в марте 2022-го в возрасте 71 года.

Таким образом, Харрисон Форд появится в «Капитане Америка» (выход намечен на май 2024 года), а также в «Громовержцах» (июль 2024-го).

Форд наиболее известен по съемкам в серии фильмов «Звездные войны» в роли Хана Соло и «Индиана Джонс». Актер также снимался в «К19», «Бегущий по лезвию», «Беглец» и «Свидетель».

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