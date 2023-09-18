8-летний стример набрал сотни тысяч подписчиков

Восьмилетний индийский стример Акарш Чаудхари проводит трансляции под ником VivOne, и уже успел добиться неплохих результатов.

На его YouTube-канале насчитывается 476 тысяч подписчиков, а не так давно с ним заключила контракт киберспортивная организация GodLike.

Юный видеоблоггер играет в PUBG, Call of Duty: Warzone и другие игры. Как правило вместе с ним на стримах присутствует его мама.

Остается надеяться, что столь ранняя карьера не давит на мальчика слишком сильно но с другой стороны остальные его сверстники могут о ней только мечтать.