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Сегодня, 21:36

8-летний стример набрал сотни тысяч подписчиков

Богдан Виноградов
Корреспондент
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VivOne.
Фото VivOne

Восьмилетний индийский стример Акарш Чаудхари проводит трансляции под ником VivOne, и уже успел добиться неплохих результатов.

На его YouTube-канале насчитывается 476 тысяч подписчиков, а не так давно с ним заключила контракт киберспортивная организация GodLike.

Юный видеоблоггер играет в PUBG, Call of Duty: Warzone и другие игры. Как правило вместе с ним на стримах присутствует его мама.

Остается надеяться, что столь ранняя карьера не давит на мальчика слишком сильно но с другой стороны остальные его сверстники могут о ней только мечтать.

Источник: YouTube
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