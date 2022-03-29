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29 марта, 19:22

4D Esports остановили официальное освещение Dota Pro Circuit-2021/22 на русском языке

Пьеретта АРКАН
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4D Esports остановили официальное освещение Dota Pro Circuit-2021/22 на русском языке.

Организаторы южноамериканской лиги 4D Esports объявили об остановке официального освещения чемпионата на русском языке.

«Начиная с сегодняшнего дня все права на освещение южноамериканской лиги Dota Pro Circuit-2021/22 доступны любым студиям и сторонним комментаторам, использующим украинский и русский языки, в том числе с возможностью коммерциализации. До дальнейшего уведомления официальная трансляция на русском языке проводиться не будет», — говорится в официальном сообщении 4D Esports.

Ранее права на освещение южноамериканского региона DPC-2021/22 принадлежали российской студии RuHub.

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