4D Esports остановили официальное освещение Dota Pro Circuit-2021/22 на русском языке

Организаторы южноамериканской лиги 4D Esports объявили об остановке официального освещения чемпионата на русском языке.

«Начиная с сегодняшнего дня все права на освещение южноамериканской лиги Dota Pro Circuit-2021/22 доступны любым студиям и сторонним комментаторам, использующим украинский и русский языки, в том числе с возможностью коммерциализации. До дальнейшего уведомления официальная трансляция на русском языке проводиться не будет», — говорится в официальном сообщении 4D Esports.

Ранее права на освещение южноамериканского региона DPC-2021/22 принадлежали российской студии RuHub.