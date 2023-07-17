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Сегодня, 09:47

4ce считает, что BetBoom Team или 9 Pandas покажут лучший результат от Восточной Европы на Riyadh Masters-2023

Алина Савинова
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Комментатор Никита 4ce Котков рассказал о своих ожиданиях от Riyadh Masters-2023.

«По формату все, что немного отличается от привычной «швейцарки», воспринимаю положительно. Я думаю, что команды к турниру отнесутся супер серьезно, поскольку призовой на нем может оказаться не меньше, чем на The International-12», — приводит Metaratings.ru слова Коткова.

Также комментатор считает, что из Восточной Европы BetBoom Team или 9 Pandas могут показать лучший результат на турнире.

«Думаю, что BetBoom Team или 9 Pandas покажут лучший результат среди команд из Восточной Европы. Virtus.pro вообще не показывала хорошей игры давным давно, а Team Spirit слишком нестабильна», — добавил 4ce.

Riyadh Masters-2023 будет проходить с 19 по 30 июля на LAN в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На турнире 20 команд разыграют 15 миллионов долларов, 5 миллионов из которых получит победитель.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/4ce-betboom-team-ili-9-pandas-pokazhut-luchshii-rezultat-ot-vostochnoi-evropy-na-riyadh-masters-2023-266497/
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