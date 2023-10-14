4 команды из СНГ попали в плей-офф The International 2023

Сразу 4 команды из СНГ выиграли себе дорогу в плэй-офф TI12 — такое происходит впервые в истории.

Речь о командах BetBoom Team, Team Spirit, Virtus.pro и 9Pandas. Team Spirit (команда забрала The International 2021) выиграла все четыре матча в своей группе. BetBoom Team завершила групповую стадию со счетом 6:2.

С 14 по 16 октября команды проведут стыковые матчи, в которых определится, попадут ли они в верхнюю или нижнюю сетку плей-офф.

The International 2023 продлится до 29 октября. Призовой фонд турнира на данный момент — три миллиона долларов.