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Сегодня, 13:12

1С нашла способ избежать проблем с оплатой в Steam

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1С нашла способ избежать проблем с оплатой в Steam.

Компания 1С Entertainment начала продажу ключей Steam для игр своего издательства.

Проект был запущен на фоне проблем игроков из России с оплатой игр в крупных магазинах.

Первые сообщения игроков об этой проблеме появились в начале марта.

На данный момент на портале компании уже доступно более 80 различных игр и дополнений. Однако купленные таким образом игры уже нельзя будет вернуть. В связи с этим 1C призывает всех более ответственно отнестись к покупкам.

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