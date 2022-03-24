1С нашла способ избежать проблем с оплатой в Steam

Компания 1С Entertainment начала продажу ключей Steam для игр своего издательства.

Проект был запущен на фоне проблем игроков из России с оплатой игр в крупных магазинах.

Первые сообщения игроков об этой проблеме появились в начале марта.

На данный момент на портале компании уже доступно более 80 различных игр и дополнений. Однако купленные таким образом игры уже нельзя будет вернуть. В связи с этим 1C призывает всех более ответственно отнестись к покупкам.