14-летний россиянин стал игроком NAVI.Junior

14-летний российский игрок в Counter-Strike Илья «m0NESY» Осипов присоединился к украинскому коллективу NAVI.Junior, информирует пресс-служба команды.

— Я очень рад возможности присоединиться к великой организации: благодарю NAVI за предоставленный шанс. Это один из самых важных моментов в моей жизни. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Я сделаю все, чтобы достичь наивысших целей, — отметил Илья Осипов.

Несмотря на юный возраст, Илья уже успел заявить о себе на киберспортивной сцене в составе команд S-Gaming и NewBALLS. Также m0NESY успешно выступает на платформе FaceIT: у него 10-й уровень и место в дивизионе CIS PRO.