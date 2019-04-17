14-летний россиянин прошел на чемпионат мира по Fortnite

Определились 19 первых участников чемпионата мира по Fortnite. Среди них 14-летний россиянин, представитель Gambit Esports Марк "Letw1k3" Данилов и самый успешный игрок дисциплины по заработанным призовым Тимоти "Bizzle" Миллер.

От Северной Америки и Европы на чемпионат пробились по восемь киберспортсменов, а от Океании, Азии и Бразилии – по одному. Среди них есть игроки NRG eSports и Team Liquid.

Отборочные на одиночный и парный LAN-финалы продлятся еще девять недель – до 16 июня. Каждую неделю Epic Games суммарно разыгрывает по миллиону долларов в квалификациях. Призовой фонд финальной части составит 40 миллионов долларов.