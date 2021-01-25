1200 человек примут участие в 11 сезоне Московской студенческой киберспортивной лиги

25 января на «Московском дне студента 2021» прошла в онлайн-формате жеребьевка 11 сезона Московской Студенческой Киберспортивной Лиги (МСКЛ). Соревнования проводит АНО «Московский спорт» при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Трансляция жеребьевки в социальной сети ВКонтакте набрала более 350 тыс. просмотров.

В сезоне-2020/21 будет представлено семь видов программы: FIFA 21, League of Legends, Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Dota 2 и Hearthstone. В соревнованиях примут участие 40 высших учебных заведений, 30 из которых выставили команды по всем видам программы Общее число участников от вузов — 955 человек.

Также в соревнованиях выступят 14 колледжей, для которых создан отдельный дивизион. Команды вузов в общей сложности насчитывают 254 спортсмена.

Еще одна новация 11-го сезона — лучшие команды МСКЛ попадут в зональные финалы Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги.

По итогам жеребьевки были по определены следующие группы:

FIFA 21 — 4 группы по 8-9 команд

Hearthstone — 8 групп по 5-6 команд

CS:GO — 8 групп по 5-6 команд

Dota2 — 8 групп по 5-6 команд

League of Legends — 4 групп по 5-6 команд

Clash Royale — 8 групп по 5-6 команд

StarCraft II — 4 групп по 9-10 команд

Ознакомиться с подробными результатами жеребьевки можно на странице МСКЛ. Игры стартуют 8 февраля. Трансляции матчей, результаты, турнирные таблицы и новости будут публиковаться на ресурсах МСКЛ и на официальном сайте «Московского Киберспорта».

В финале десятого сезона МСКЛ приняли участие представители 24 вузов, которые соревновались по пяти видам программы: Dota 2 (5x5), CS:GO (5x5), Hearthstone (3x3), FIFA 20 (3x3) и StarCraft II (1х1). В общем зачете по сумме турнирных очков победу одержала сборная Московского технологического университета МИРЭА.