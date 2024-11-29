12 ГБ памяти за 26 тысяч рублей — Intel выпускает видеокарту Arc B580

Корпорация Intel переживает не лучшие времена — приходится предпринимать решительные шаги, чтобы это исправить. Сообщается, что уже 3 декабря состоится официальный анонс видеокарт из серии Battlemage — Arc B580 и B570.

Впрочем, первые детали уже известны благодаря утечкам: B580 получит 12 гигабайтов памяти GDDR6 c 192-битной шиной, а ее цена составит примерно 250 долларов (~26500 рублей по текущему курсу). Похоже, Intel намеревается выпустить более дешевого конкурента RTX 4060 от NVIDIA.