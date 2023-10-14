11 человек могут стать двукратными победителями The International

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В этом году возможность стать двукратным чемпионом The International появилась у 11 человек.

Фото Valve

Среди претендентов — skiter, 33, Nine, Sneyking, y, Miposhka, Mira, Collapse, Yatoro и Torontotokyo.

Только у одного игрока из списка всех киберспортсменов этого года есть возможность стать троекратным. Этот игрок — Topson из команды Tundra Esports.

The International 2023 продлится до 29 октября. Призовой фонд турнира на данный момент — три миллиона долларов.