11 человек могут стать двукратными победителями The International
В этом году возможность стать двукратным чемпионом The International появилась у 11 человек.
Фото Valve
Среди претендентов — skiter, 33, Nine, Sneyking, y, Miposhka, Mira, Collapse, Yatoro и Torontotokyo.
Только у одного игрока из списка всех киберспортсменов этого года есть возможность стать троекратным. Этот игрок — Topson из команды Tundra Esports.
The International 2023 продлится до 29 октября. Призовой фонд турнира на данный момент — три миллиона долларов.
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