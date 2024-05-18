Как задонатить в Brawl Stars из России

Это тот случай, когда без помощи маркетплейсов (торговых площадок) никак не обойтись.

Не все игры, как известно, доступны в России из-за ситуации в мире. И не все разработчики хотят продвигать свои проекты в нашей стране. Авторы мобильной игры Brawl Stars — не исключение. Игра в какой-то момент была убрана из Google Play и App Store, но это не помешало игрокам найти способы, как ее скачать. Но сегодня мы расскажем не об этом, а о том, как приобрести гемы или Бравл Пасс. Иным словом, как задонатить в Бравл Старс, чтобы не знать проблем в игре.

Что такое гемы и Бравл Пасс

Как купить гемы и Бравл Пасс в Бравл Старс из России

Способов, как купить гемы или Бравл Пасс из России всего два.

Первый способ: пополнить счет через мобильного оператора Билайн.

Работает данный способ только на iOS-устройствах. Берем устройство от Apple, заходим в настройки iPhone или iPad, жмем на Apple ID. В разделе «Оплата и доставка» нажимаем на «Мобильный телефон» в качестве «Способа оплаты».

После этого вписываем свой мобильный телефон оператора Билайн, жмем на «Готово». Кладем на свой номер телефона деньги через оператора связи в вашем городе или через мобильное приложение. Они будут списываться с сим-карты.

Второй способ: покупка гемов или Бравл Пасса через маркетплейсы.

Этот способ самый распространенный и, пожалуй, единственный рабочий для всех — и для Android-устройств, и для устройств от Apple.

Выбор площадок, предоставляющих услуги для покупки Бравл Пасса и гемов, великое множество. Но не все они, естественно, надежные. Мы расскажем только про самые известные площадки с добросовестными продавцами.

Первая площадка называется GGSel. Перейдите на сайт маркетплейса и найдите там две категории: Brawl Stars гемы и Brawl Pass.

Для начала проанализируйте страницы. Можете воспользоваться лучшим предложением от самого сайта. Но советуем самостоятельно изучить отзывы, количество проданных товаров продавцом и соотношение лайков к дизлайкам.

Соответственно, чем больше продано товаров, чем больше оценка и чем больше отзывов написано на странице, тем меньше шансов нарваться на мошенника.

Жмите «Купить», если уверены в продавце, выбирайте количество гемов, выберите какой Бравл Пасс, укажите почту от вашего Supecell ID и способ оплаты.

Покупка гемов на GGSel.

Также можно задонатить через площадки FunPay и Plati.Market. Чтобы купить гемы, введите в поиске сайта FunPay «Brawl Stars гемы». Вас должно перебросить на страницу с гемами. На сайте удобно реализована выборка по цене. Выбирайте продавца, смотрите количество отзывов на нем и рейтинг продавца. С Бравл Пассом такой же принцип: только в поиске выберите «Brawl Stars прочее».

Покупка гемов на Фанпей.

Plati.Market — третья и последняя площадка, которую мы посоветуем для покупки гемов и Бравл Пасса. Маркетплейс на рынке уже много лет, так что не бойтесь. Введите в поиске сначала «Brawl Stars гемы», а потом «Brawl Pass».

Покупка гемов на Plati.

Как и в случае с двумя другими площадками, смотрите на отзывы и количество продаж. Также обращайте внимание на рейтинг и на количество возвратов. Если возвратов товара много, то такого продавца лучше обойти стороной.