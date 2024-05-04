Как скачать или обновить Brawl Stars на iPhone и Android

Способы не новые, но проверенные временем.

Мобильная игра Brawl Stars была удалена из российских сервисов App Store и Google Play еще весной 2022 года. С тех пор прошло два года, но за это время ничего не изменилось: игры как не было в российских приложениях, так и нет.

Учитывая популярность Brawl Stars в России, ее простой, но интересный геймплей и распространенный жанр, возникает вполне резонный вопрос: а как установить одну из лучших мобильных игр, если только что купил новый смартфон или планшет на базе iOS или Android. Объясняем поэтапно.

Фото Brawl Stars

Как скачать или обновить Brawl Stars на Android

Со смартфонами на базе Android все намного проще, чем с iPhone или iPad. Чтобы установить или обновить Brawl Stars на Android, достаточно открыть любой браузер на своем телефоне и ввести в поиске: «Скачать бравл старс на Android».

Попадаем на сайт Trasbox.ru и переходим по ссылке. На этой страничке доступно более 200 файлов с игрой. От самой новой до самой старой, от версии Android 7.0 до Android 4.1. Просто скачиваем и устанавливаем APK-файл с игрой.

Установщики Brawl Stars для Android с сайта Trasbox.ru. Фото Brawl Stars

При запуске игры на Android выскакивают ошибки или игра лагает. Что делать?

Чтобы игра запустилась или шла без лагов, зайдите в «Настройки» телефона -> Подключение и общий доступ (этот пункт еще может называться «Настройки сети») -> «Частный DNS-сервер» -> заполните имя хоста провайдера DNS. В данном пункте пропишите следующее: dns.nullsproxy.com. Сохраните изменения.

Как скачать или обновить Brawl Stars на iPhone

А вот обладателям устройств от Apple придется немного помучиться, прежде чем установить Brawl Stars на свое устройство. При попытке найти Brawl Stars в российском App Store обнаружится, что игры то там нет.

Это не какая-то ошибка. Игра не называется в App Store иначе. Просто в российской версии App Store ее заблочили. То есть, удалили. Это региональные ограничения, которые коснулись только России и Беларуси.

А чтобы игра появилась в App Store, нужно: зайти в App Store -> нажать на аватар в самом верхнем правом углу -> нажать на Учетную запись с вашим именем и фамилией -> выбрать «Страна / регион» -> «Изменить страну или регион».

Начальный этап изменения региона. Фото App Store

Выбираем регион США -> жмем на «Принять» -> заполняем данные. Ставим в пункте «Способ оплаты» нет -> Вписываем имя и фамилию на английском языке -> заполняем любой американский адрес как на примере ниже. Укажите свой номер телефона, подойдет и ваш настоящий номер. Жмите на «Далее».

Этап заполнения американских данных. Фото App Store

После этого ваш российский App Store должен поменяться на американский. Введите в поиске App Store название игры. Она должна появиться для загрузки.

При запуске игры на iPhone выскакивает ошибка « Вход ограничен » . Что в таком случае делать?

В этом случае необходимо скачать конфигурацию DNS и добавить ее в настройки. Нажмите на «Настройки телефона» -> «Профиль загружен» -> «Установка профиля» -> «Установить» -> «Предупреждение» -> «Установить». После того как профиль будет установлен, выберите пункт: «Nulls Proxy for BS DNS over TLS».