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Убийца «Клуба романтики»? На Android и iOS выйдет российская новелла про бояр и казаков

Евгения Воскресенская
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Фото Много Много Игр

Ликуйте, бояре: этой осенью выходит мобильная визуальная новелла по мотивам «Смуты». Играть предстоит за героиню, которой не было в оригинальной версии. Путешествуя по России времен Смуты, она подружится с уже знакомыми персонажами: Юрием Милославским и Киршей.

Смута. Авторы провальной российской RPG «Смута» разрабатывают новые игры

Разработчики из студии «Много Много Игр» обещают не только еще лучше раскрыть Смутное время, но и сделать все выборы бесплатными. Скоро новелла станет доступна в RuStore, AppStore и Google Play, а называться она будет «Смута: Зов сердца».

Фото Много Много Игр
Источник: DTF
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