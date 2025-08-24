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24 августа 2025, 18:54

Roblox установил новый рекорд по пиковому онлайну, обойдя магазин Steam

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер с Roblox.
Фото Roblox Corporation

Предыдущий рекорд составлял 41 миллион пользователей одновременно — в Роблокс зафиксировано 47,2 миллиона человек.

Это абсолютный рекорд среди всех игровых платформ. Пик онлайна серьезно нагрузил сервера, однако они справились с объемом, и обошлось без обвала или серьезных ошибок.

Ранее Леди Гага появилась в Роблоксе и выступила судьей на модных показах. Соревнования проходили в игре Dress to Impress, в которой игроки создают наряды и выставляют их на оценку.

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