Новые устройства от Xiaomi для дома

Теперь ты знаешь, что купить жене или себе на праздник.

Компания Xiaomi уже давно занимается не только смартфонами, но и прочей техникой. В частности, китайский производитель выпускает интересные девайсы для дома, которые помогают людям избежать лишних хлопот.

Собрали десять интересных устройств для дома, выпущенных в течение 2024 года.

1. Саундбар Xiaomi Redmi ASB02A

Мощность: 10 Вт

Материал: металл, пластик, ткань

Емкость батареи: 1500 mAh

Вес: 670 г.

Цена: от 6 030 рублей

Плюсы: высокое качество сборки, отличный звук.

Минусы: китайская озвучка.

Xiaomi Redmi ASB02A.

Хотите вывести звук вашего телевизора или компьютера на новый уровень? Тогда вам точно пригодится Redmi ASB02A — стильный саундбар с настраиваемой RGB-подсветкой, выполненный в форме цилиндра.

Качественное звучание обеспечивают четыре акустических блока, обтянутые сетчатой тканью и выставленные под особым углом. Из других фишек выделяются прорезиненные ножки для устойчивости устройства, хороший микрофон и возможность подключения по USB-C, Bluetooth и AUX.

2. Маршрутизатор BE3600

Процессор: Qualcomm IPQ5302

Оперативная память: 256 Мб

Количество диапазонов: двухдиапазонный

Материал: пластик

Вес: 550 г.

Цена: от 5 890 рублей

Плюсы: надежная сборка, компактные габариты, разные способы установки, управление через приложение.

Минусы: требует внимательной настройки.

Xiaomi BE3600.

В современном доме крайне важно, чтобы даже в самом дальнем углу интернет работал стабильно и качественно. Для этого китайский бренд обновил линейку роутеров моделью BE3600. За минималистичным и компактным дизайном скрывается мощный девайс, поддерживающий новый стандарт Wi-Fi 7 и способный одновременно подключать до 128 устройств.

На месте и другие фишки по типу высокой скорости работы, широкой области охвата, возможность объединить с другими маршрутизаторами от Xiaomi и выставить максимально детальные настройки. Однозначно, топ за свои деньги.

3. Очиститель воздуха Mijia Purifier 5S

Дисплей: есть

Материал: пластик

Система фильтрации: HEPA 13

Обслуживаемая площадь: 62 кв.м.

Вес: 7,5 кг.

Цена: от 23 790 рублей

Плюсы: много доступных опций, голосовое управление.

Минусы: довольно громоздок и тяжел.

Mijia Purifier 5S.

Кажется, Xiaomi всерьез обеспокоена тем, чтобы их пользователи дышали полной грудью. Для этого китайцы производят самые разные гаджеты, от анализаторов до увлажнителей и осушителей. Но из всех новинок отдельно выделяется очиститель Mijia Purifier 5Sв, хотя на деле его функционал гораздо шире.

Так, прибор умеет не только очищать комнату от мелких частиц пыли и устранять летучие органические соединения, но и стерилизовать воздух через ультрафиолет. Работает все очень тихо и легко настраивается через приложение Mi Home.

4. Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400

Объем памяти: 36 пользователей

Минимальный шаг: 100 г.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Материал: пластик, стекло

Питание: ААА

Цена: от 2 790 рублей

Плюсы: обилие измеряемых показателей, управление со смартфона.

Минусы: существенных недостатков нет.

Xiaomi Body Composition Scale S400.

Любители готовки совершенно точно оценят Body Composition Scale S400. Кроме непосредственно самого взвешивания умные весы могут выдать детальные сведения о состоянии организма пользователя.

Всего анализируется около 25 разных показателей, таких как пульс, количество воды, жира и мышц в организме, содержание минералов в костях. Для родителей и владельцев животных предусмотрены режимы для детей и питомцев. Отличный вариант, помогающий и вкусно поесть, и следить за здоровьем.

5. Робот-пылесос Mijia M30S

Мощность всасывания: 80 Вт.

Сила всасывания: 7300 ПА

Объем пылесборника: 450 мл.

Емкость батареи: 5200 mAh

Цена: от 44 464 рублей

Плюсы: мощный, тихий, хорошая навигация, чистит даже труднодоступные места, справляется даже со сложными пятнами.

Минусы: китайский язык, нет датчика ковра.

Mijia M30S.

Среди девайсов Xiaomi большой популярностью пользуются их роботы-пылесосы, выходящие под логотипом субрендов Roborock и Dreame. Но производитель не забывает и о собственной линейке Mijia, регулярно радующей новинками.

Свежая модель M30S поддерживает все самые необходимые опции для чистоты дома: функцию влажной уборки, мощное всасывание, лазерную навигацию, технологию S-Cross AI для предотвращения столкновения с предметами. Благодаря всему этому грязь не задержится даже в самых дальних углах комнат.

6. Зарядный блок Desktop Fast Charging Socket Pro

Максимальная мощность: 2500 Вт

Максимальный ток: 10 А

Напряжение: 250 В

Материал: пластик

Вес: 346 г.

Цена: от 3 790 рублей

Плюсы: многофункциональный, огнестойкий пластик, множество разъемов.

Минусы: розетки пока адаптированы только для Китая.

Desktop Fast Charging Socket Pro.

Универсальная вещь, для которой найдется применение в каждом доме. Девайс служит удлинителем, зарядным устройством и хабом для передачи данных.

Конструкция зарядки предусматривает не только розетки с выходящей мощностью 2500 Вт, но и разъемы USB-A, HDMI и USB-C. На устройстве можно не только зарядить смартфон, но и подключить ПК или быстро перекинуться файлами.

7. Телевизор Xiaomi TV A 43 FHD 2025

Тип: LED-телевизор

Диагональ: 43 дюймов

Экран: 1920x1080, 60 Гц

Операционная система: Google TV

Цена: от 60 000 рублей

Плюсы: большой экран, простота в управлении.

Минусы: существенных недостатков нет.

Xiaomi TV A 43 FHD 2025.

Небольшой телевизор, который отлично впишется как на кухню, так и в спальню. LED-экран с разрешением Full HD позволит насладиться любимым сериалом в наилучшем качестве. А благодаря хорошим стереодинамикам с поддержкой Dolby Audio тут полный порядок не только с картинкой, но и звуком.

Разобраться в интерфейсе не составит труда, ведь работает все на интуитивно понятной Google TV с большим набором доступных фишек. К тому же к нему можно подключить разнообразную периферию, от накопителей до консоли.

8. Проектор Redmi Projector Lite Edition

Размер экрана: 40 дюймов

Стандартное разрешение: 1080

Яркость: 150CVIA люмен

Цена: от 12 340 рублей

Плюсы: портативность, ЖК-дисплей, высокая контрастность картинки.

Минусы: требуется ровная поверхность.

Redmi Projector Lite Edition.

Просматривать фильмы, сериалы или ролики можно не только на телефоне или телевизоре, но и на проекторе. В этом году данный сегмент пополнился Redmi Projector Lite Edition. Это довольно компактное и легкое устройство с множеством разъемов, высоким разрешением и легким подключением.

Для аппарата не пожалели ЖК-источник света, обеспечивающий хорошую яркость и высокую контрастность. Управлять можно как через приложение, так и голосом.

9. Электробритва Mijia Electric Shaver S200

Двигатель: 8 000 оборотов

Бритвенная система: 2 лезвия

Вес: 130 г.

Цена: от 4 990 рублей

Плюсы: простота, высокая эффективность, портативность.

Минусы: существенных недостатков нет.

Mijia Electric Shaver S200.

Существуют такие гаджеты, без которых можно обойтись, но при этом они делают жизнь в разы комфортнее и приятнее. К таковым относится электробритва Mijia Electric Shaver S200. На фоне своих конкурентов аппарат выделяется рядом фишек.

Мощный моторчик обеспечивает до 8000 оборотов в течение минуты, сенсор включает прибор при касании с кожей, а сам девайс подходит для сухого и влажного бритья. Ну а благодаря компактным размерам его можно брать с собой.

10. Умный блендер Xiaomi Mijia Smart

Мощность смешивания: 1000 Вт

Мощность нагрева: 800-950 Вт

Количество скоростей: 9

Объем чаши: 1.6 л

Вес: 6 кг.

Цена: от 8 790 рублей

Плюсы: удобная онлайн-книга с рецептами, функция нагрева и сохранения тепла, высокая мощность.

Минусы: ручка не самая удобная

Xiaomi Mijia Smart.

Умный блендер Xiaomi Mijia Smart станет верным помощником при готовке. Даже на фоне более дорогих конкурентов устройство выделяется своим богатым функционалом. Оно качественно измельчает продукты, а помогают в этом 9 режимов скорости и большой набор лезвий.

Функция нагревания с помощью литой алюминиевой пластины позволит приготовить некоторые блюда прямо на месте. К тому же еда можнт поддерживаться в теплом состоянии до четырех часов.