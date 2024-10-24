Новые устройства от Xiaomi для дома
Компания Xiaomi уже давно занимается не только смартфонами, но и прочей техникой. В частности, китайский производитель выпускает интересные девайсы для дома, которые помогают людям избежать лишних хлопот.
Собрали десять интересных устройств для дома, выпущенных в течение 2024 года.
1. Саундбар Xiaomi Redmi ASB02A
Мощность: 10 Вт
Материал: металл, пластик, ткань
Емкость батареи: 1500 mAh
Вес: 670 г.
Цена: от 6 030 рублей
Плюсы: высокое качество сборки, отличный звук.
Минусы: китайская озвучка.
Хотите вывести звук вашего телевизора или компьютера на новый уровень? Тогда вам точно пригодится Redmi ASB02A — стильный саундбар с настраиваемой RGB-подсветкой, выполненный в форме цилиндра.
Качественное звучание обеспечивают четыре акустических блока, обтянутые сетчатой тканью и выставленные под особым углом. Из других фишек выделяются прорезиненные ножки для устойчивости устройства, хороший микрофон и возможность подключения по USB-C, Bluetooth и AUX.
2. Маршрутизатор BE3600
Процессор: Qualcomm IPQ5302
Оперативная память: 256 Мб
Количество диапазонов: двухдиапазонный
Материал: пластик
Вес: 550 г.
Цена: от 5 890 рублей
Плюсы: надежная сборка, компактные габариты, разные способы установки, управление через приложение.
Минусы: требует внимательной настройки.
В современном доме крайне важно, чтобы даже в самом дальнем углу интернет работал стабильно и качественно. Для этого китайский бренд обновил линейку роутеров моделью BE3600. За минималистичным и компактным дизайном скрывается мощный девайс, поддерживающий новый стандарт Wi-Fi 7 и способный одновременно подключать до 128 устройств.
На месте и другие фишки по типу высокой скорости работы, широкой области охвата, возможность объединить с другими маршрутизаторами от Xiaomi и выставить максимально детальные настройки. Однозначно, топ за свои деньги.
3. Очиститель воздуха Mijia Purifier 5S
Дисплей: есть
Материал: пластик
Система фильтрации: HEPA 13
Обслуживаемая площадь: 62 кв.м.
Вес: 7,5 кг.
Цена: от 23 790 рублей
Плюсы: много доступных опций, голосовое управление.
Минусы: довольно громоздок и тяжел.
Кажется, Xiaomi всерьез обеспокоена тем, чтобы их пользователи дышали полной грудью. Для этого китайцы производят самые разные гаджеты, от анализаторов до увлажнителей и осушителей. Но из всех новинок отдельно выделяется очиститель Mijia Purifier 5Sв, хотя на деле его функционал гораздо шире.
Так, прибор умеет не только очищать комнату от мелких частиц пыли и устранять летучие органические соединения, но и стерилизовать воздух через ультрафиолет. Работает все очень тихо и легко настраивается через приложение Mi Home.
4. Умные весы Xiaomi Body Composition Scale S400
Объем памяти: 36 пользователей
Минимальный шаг: 100 г.
Максимальная нагрузка: 150 кг.
Материал: пластик, стекло
Питание: ААА
Цена: от 2 790 рублей
Плюсы: обилие измеряемых показателей, управление со смартфона.
Минусы: существенных недостатков нет.
Любители готовки совершенно точно оценят Body Composition Scale S400. Кроме непосредственно самого взвешивания умные весы могут выдать детальные сведения о состоянии организма пользователя.
Всего анализируется около 25 разных показателей, таких как пульс, количество воды, жира и мышц в организме, содержание минералов в костях. Для родителей и владельцев животных предусмотрены режимы для детей и питомцев. Отличный вариант, помогающий и вкусно поесть, и следить за здоровьем.
5. Робот-пылесос Mijia M30S
Мощность всасывания: 80 Вт.
Сила всасывания: 7300 ПА
Объем пылесборника: 450 мл.
Емкость батареи: 5200 mAh
Цена: от 44 464 рублей
Плюсы: мощный, тихий, хорошая навигация, чистит даже труднодоступные места, справляется даже со сложными пятнами.
Минусы: китайский язык, нет датчика ковра.
Среди девайсов Xiaomi большой популярностью пользуются их роботы-пылесосы, выходящие под логотипом субрендов Roborock и Dreame. Но производитель не забывает и о собственной линейке Mijia, регулярно радующей новинками.
Свежая модель M30S поддерживает все самые необходимые опции для чистоты дома: функцию влажной уборки, мощное всасывание, лазерную навигацию, технологию S-Cross AI для предотвращения столкновения с предметами. Благодаря всему этому грязь не задержится даже в самых дальних углах комнат.
6. Зарядный блок Desktop Fast Charging Socket Pro
Максимальная мощность: 2500 Вт
Максимальный ток: 10 А
Напряжение: 250 В
Материал: пластик
Вес: 346 г.
Цена: от 3 790 рублей
Плюсы: многофункциональный, огнестойкий пластик, множество разъемов.
Минусы: розетки пока адаптированы только для Китая.
Универсальная вещь, для которой найдется применение в каждом доме. Девайс служит удлинителем, зарядным устройством и хабом для передачи данных.
Конструкция зарядки предусматривает не только розетки с выходящей мощностью 2500 Вт, но и разъемы USB-A, HDMI и USB-C. На устройстве можно не только зарядить смартфон, но и подключить ПК или быстро перекинуться файлами.
7. Телевизор Xiaomi TV A 43 FHD 2025
Тип: LED-телевизор
Диагональ: 43 дюймов
Экран: 1920x1080, 60 Гц
Операционная система: Google TV
Цена: от 60 000 рублей
Плюсы: большой экран, простота в управлении.
Минусы: существенных недостатков нет.
Небольшой телевизор, который отлично впишется как на кухню, так и в спальню. LED-экран с разрешением Full HD позволит насладиться любимым сериалом в наилучшем качестве. А благодаря хорошим стереодинамикам с поддержкой Dolby Audio тут полный порядок не только с картинкой, но и звуком.
Разобраться в интерфейсе не составит труда, ведь работает все на интуитивно понятной Google TV с большим набором доступных фишек. К тому же к нему можно подключить разнообразную периферию, от накопителей до консоли.
8. Проектор Redmi Projector Lite Edition
Размер экрана: 40 дюймов
Стандартное разрешение: 1080
Яркость: 150CVIA люмен
Цена: от 12 340 рублей
Плюсы: портативность, ЖК-дисплей, высокая контрастность картинки.
Минусы: требуется ровная поверхность.
Просматривать фильмы, сериалы или ролики можно не только на телефоне или телевизоре, но и на проекторе. В этом году данный сегмент пополнился Redmi Projector Lite Edition. Это довольно компактное и легкое устройство с множеством разъемов, высоким разрешением и легким подключением.
Для аппарата не пожалели ЖК-источник света, обеспечивающий хорошую яркость и высокую контрастность. Управлять можно как через приложение, так и голосом.
9. Электробритва Mijia Electric Shaver S200
Двигатель: 8 000 оборотов
Бритвенная система: 2 лезвия
Вес: 130 г.
Цена: от 4 990 рублей
Плюсы: простота, высокая эффективность, портативность.
Минусы: существенных недостатков нет.
Существуют такие гаджеты, без которых можно обойтись, но при этом они делают жизнь в разы комфортнее и приятнее. К таковым относится электробритва Mijia Electric Shaver S200. На фоне своих конкурентов аппарат выделяется рядом фишек.
Мощный моторчик обеспечивает до 8000 оборотов в течение минуты, сенсор включает прибор при касании с кожей, а сам девайс подходит для сухого и влажного бритья. Ну а благодаря компактным размерам его можно брать с собой.
10. Умный блендер Xiaomi Mijia Smart
Мощность смешивания: 1000 Вт
Мощность нагрева: 800-950 Вт
Количество скоростей: 9
Объем чаши: 1.6 л
Вес: 6 кг.
Цена: от 8 790 рублей
Плюсы: удобная онлайн-книга с рецептами, функция нагрева и сохранения тепла, высокая мощность.
Минусы: ручка не самая удобная
Умный блендер Xiaomi Mijia Smart станет верным помощником при готовке. Даже на фоне более дорогих конкурентов устройство выделяется своим богатым функционалом. Оно качественно измельчает продукты, а помогают в этом 9 режимов скорости и большой набор лезвий.
Функция нагревания с помощью литой алюминиевой пластины позволит приготовить некоторые блюда прямо на месте. К тому же еда можнт поддерживаться в теплом состоянии до четырех часов.