Слабее RTX 4090? Какой вышла видеокарта GeForce RTX 5080

Пока 5000-серия RTX выглядит проходной.

GeForce RTX 5080, видеокарта нового поколения от NVIDIA, более доступная по цене, чем RTX 5090. Многим геймерам хватит и младшего флагмана, чтобы в полной мере насладиться современными играми.

Рассказываем, что ждать от RTX 5080 и когда она выйдет.

Дата выхода GeForce RTX 5080

Видеокарта выйдет одновременно с GeForce RTX 5090 в конце января 2025 года. Мобильная версия для ноутбуков появится в марте.

RTX 4080 и RTX 5080.

Цены на NVIDIA GeForce RTX 5080

Официальная стоимость RTX 5080 999 долларов, что аж на 1000 долларов дешевле RTX 5090. Но это официальный прайс от самого разработчика. Сторонние производители устанавливают свои цены за фирменный дизайн и охлаждение, поэтому RTX 5080 от какой-нибудь ASUS будет стоить еще дороже.

В России уже принимают предзаказы на RTX 5080, но, как правило, на малоизвестных маркетплейсах. Вряд ли стоит рисковать — лучше дождаться поставок видеокарт в крупные розичные центры.

Но если ждать не хочется, то 195 тысяч рублей — и GeForce RTX 5080 будет, возможно, вашей. Ключевое здесь слово «возможно» — покупка товаров через сторонних продавцов с непонятной репутацией — это всегда риск.

Характеристики RTX 5080

Архитектура Blackwell Количество CUDA ядер 10 752 Количество видеопамяти 16 ГБ Тип видеопамяти GDDR7 Шина памяти 256 бит

Производительность RTX 5080

Первые тесты, сравнивающие RTX 5080 с RTX 4080, показывают лишь небольшое преимущество новой видеокарты. Ни о каком приросте в два раза по сравнению с прошлым поколением видеокарт не может быть и речи.

В Cyberpunk 2077 без использования технологии DLSS новинка показала прирост на 17,8 процента (17,4 fps по сравнению с 14,8 fps) по сравнению с RTX 4080 при максимально возможных настройках и в разрешении 4K.

GeForce RTX 4090.

При включении DLSS RTX 5080 опережает RTX 4080 на 18,8 процента — 94,9 fps против 79,9 fps. Таким образом предтоп нового поколения оказывается слабее старого флагмана в лице RTX 4090, что для той же NVIDIA неестественно. Учитывая, что обычно предтопы оказывались сильнее флагманов прошлого поколения.

Впрочем, по одной игре окончательные выводы делать не стоит. Подождем релиза видеокарты и финальных тестов. Возможно, реальная производительность RTX 5080 может быть ограничена из-за старых драйверов.