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Сегодня, 19:40

Где и за сколько купить PS5 Pro в России

Иринчин Даргуев
корреспондент
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В 1,5 раза дороже, чем PS5 Slim.

Совсем недавно Sony анонсировала новую консоль PS5 Pro. И хоть официальных поставок в Россию не будет, это не повод не купить более мощное устройство. Рассказываем, где можно оформить предзаказ и сколько это стоит.

PS5 gamepad. PlayStation 5 Pro: все за и против покупки консоли

Сколько PS5 Pro стоит в России

Официальные продажи PS5 Pro стартуют 7 ноября. Но если в США новинка будет стоить $ 700, то европейским покупателями придется выложить за нее уже € 800.

В России приставка тоже появится, но через параллельный импорт. Самые нетерпеливые уже сейчас могут оформить предзаказ.

Одним из первых заявки на PS5 Pro начал принимать сервис по доставке зарубежных товаров CDEK.Shopping. За игровое устройство просят 99 692 рублей с учетом таможенных сборов и пошлин. При этом представители компании заверяют, что российские пользователи получат консоль одними из первых.

PS5 Pro на CDEK.

99 990 рублей придется заплатить за предзаказ PS5 Pro в цифровом маркете Videoigr.net. Там же прописано, что поступление продукции ожидается 15 ноября.

PS5 Pro в магазине Видеоигр.нет.

Наиболее демократичным выглядит предложение от магазина Igroray.ru — 79 990 рублей. Также торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо» объявила, что начнет принимать предзаказы с 26 сентября 2024 одновременно со всем миром. Что, немаловажно, консоль получит годовую гарантию. Также в вышеназванные магазины привезут дисководы и подставки, которых, напомним, нет в комплектации.

PS5 в магазине Igroray.ru.

На всех площадках отмечено, что цены — предварительные и могут измениться в момент поступления. Таковы уж особенности параллельного импорта и скачков курса валют. Поэтому не стоит удивляться ценникам за 100 с лишним тысяч рублей.

Чем так привлекательна PS5 Pro

Если смотреть чисто на характеристики, то PS5 Pro — это самая мощная игровая консоль за всю историю игровой индустрии.

«Прошка» получила новый графический процессор с большим количеством вычислительных блоков. Расширенная поддержка RTX и апскейл разрешения увеличивают скорость работы на 45% и обеспечивают улучшенный рейтрейсинг.

Память увеличили с 825 Гб для стандартной версии до 2 Тб для Pro. Еще PS5 Pro поддерживает 4K с 60 кадрами. Все это позволит получить лучшую графику и плавные анимации без падения производительности.

PS5 Pro.

Не забыли и про фирменную функцию масштабирования изображения PSSR на основе искусственного интеллекта, увеличивающего масштаб для получения более четкой и детальной картинки при стабильно высоком fps.

Поддержку PS5 Pro получат все главные тайтлы Sony от Horizon Forbidden West до Spider-Man 2, а также сторонние игры типа Hogwarts Legacy и Alan Wake 2. Дополнительно анонсирован режим Game Boost для игр PS4, которые будут запускаться по обратной совместимости с повышенным разрешением и фреймрейтом. А вот свежих эксклюзивов, вероятно, придется ждать еще долго.

Из недостатков новой консоли выделяется отсутствие дисковода, из-за чего придется докупать сменный дисковод для Slim-версии. Также в комплектацию не входит вертикальная подставка, которую будут продавать отдельно.

PS5 Pro. PS5 Pro не удивила, но и не расстроила

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