Когда начнется презентация Apple, на которой покажут iPhone 16

А еще корпорация готовит новые часы и наушники.

Каждую осень фанаты Apple с нетерпением ждут новой презентации. Ведь именно на осенних презентациях корпорация анонсирует и показывает свои новые смартфоны, часы и наушники. Рассказываем, когда начнется главное событие года в мире гаджетов и что нового Apple заготовила для своих пользователей.

Когда начнется презентация Apple в сентябре

Мероприятие, на котором состоится анонс iPhone 16, начнется 9 сентября в 20.00 по мск. Прямой эфир будет вестись на YouTube-канале Apple.

Что покажут на презентации Apple в сентябре

Естественно, главным событием на предстоящей презентации станет анонс линейки смартфонов, но будет кое-что еще. Вот что мы вообще ожидаем:

— Анонс iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Дизайн всей линейки iPhone 16. Фото notebookcheck.net

Революционных изменений в смартфонах не ожидается. Базовая модель получит новый дизайн с вертикальными камерами, кнопку «Действия», которая до этого была только в линейке Pro, и процессор A18.

В линейке iPhone 16 Pro появится новая кнопка Capture, которая будет расположена рядом с кнопкой включения. iPhone 16 Pro откажется от синего титана в пользу золотого цвета, который многие путают с бронзовым, и получит сверхширокоугольный объектив на 48 мегапикселей.

— Анонс Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 10 и Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3.

Любителей часов от Apple тоже порадуют. У Apple Watch Series 10 увеличат дисплей с 41 до 45 мм в стандартной версии и с 45 до 49 мм в большой. Часы станут тоньше, получат новый процессор S10 и улучшенный мониторинг здоровья — по слухам, часы научатся отслеживать апноэ во сне и измерять артериальное давление.

В более бюджетных Apple Watch Series 10 также увеличат дисплей с 40 до 41 мм в обычной версии и с 44 до 45 мм в альтернативной. Кроме того, они будут сделаны не из алюминия, а из пластика. В Apple Watch Ultra 3 ни нового дизайна, ни новых функций не планируется. Часы лишь получат новый мощный процессор.

— Анонс AirPods 4

AirPods 4.

Ожидается, что новая линейка наушников будет включать новые AirPods начального и среднего ценового диапазона. Две новые модели по-прежнему не получат амбушюры, но их зарядные кейсы снабдят USB-C портом.

Модель среднего уровня будет иметь дизайн AirPods Pro и функцию шумоподавления, а на зарядном чехле появится мини-динамик для поиска.

— Релиз iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11

Новые операционные системы для смартфонов, планшетов и часов были представлены еще в июне. С тех пор проходило их тестирование. Теперь же, с анонсом iPhone 16, их выпустят в открытый доступ.