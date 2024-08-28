10 лучших смартфонов для школьников и студентов
Совсем скоро начнется новый учебный год и тысячи школьников и студентов отправятся в школу и университеты. А помочь в учебе может правильно подобранный смартфон. Собрали список из десяти отличных вариантов.
1. Infinix NOTE 40
Экран: диагональ 6,78, 2436x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 108+2+0.8 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик, стекло
Цена: от 20 000 рублей
Плюсы: стильный дизайн, богатый функционал, нет троттлинга.
Минусы: нет оптической стабилизации, нет 3.5-мм миниджека.
Одна из лучших моделей во всей линейке Infinix заслуженно занимает первое место. Перечислять достоинства NOTE 40 можно долго, а недостатки настолько незначительны, что на них можно не обращать внимания. Тут и приятный AMOLED-дисплей, и прокачанный процессор, и качественный блок камер.
Из прочих фишек выделяются достойная автономность, беспроводная зарядка, стереодинамики JBL, защита от влаги и пыли. Всего этого с запасом хватает, чтобы обеспечить шуструю работу системы. Летать будут любые приложения, будь то учебные, рабочие или требовательные игры, пусть и на средних настройках.
2. Realme C51
Экран: диагональ 6,74, 1600x720, IPS, 90 Гц
Процессор: Unisoc Tiger T612
Память: 4 Гб / 128 Гб
Камеры: 5 Мп / 50+0.08 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 10 000 рублей
Плюсы: хорошая производительность, низкая цена.
Минусы: слабая фронтальная камера.
Один из лучших ультрабюджетников на рынке, прекрасно справляющийся со всеми необходимыми задачами. Это универсальный смартфон, одинаково хорошо подходящий как для просмотра образовательных роликов, так и для чтения книг. Для этого тут установлены неплохой экран, приличный процессор, емкая батарея.
Из прочих достоинств аппарата выделяются сканер отпечатков, модуль NFC, быстрая зарядка, поддержка двум сим-карт и собственная прошивка. За очень вкусную цену ребенок или студент получает приятный гаджет, которым не стыдно пользоваться и который будет не сильно жалко в случае поломки или потери.
3. Tecno SPARK 10
Экран: диагональ 6,56, 1612x720, IPS, 90 Гц
Процессор: MediaTek Helio G37
Память: 8 Гб / 128 Гб
Камеры: 8 Мп / 50+0.08 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик, кожа
Цена: от 10 000 рублей
Плюсы: стильный дизайн, качественное железо, доступная стоимость.
Минусы: медленная зарядка, не тянет требовательные игры.
Очередной «топ за свои деньги» из ультрабюджетного сегмента от стремительно развивающегося бренда Tecno. Без лишней переплаты школьник или студент получает сбалансированный телефон, который отлично себя проявляет в разных ситуациях. А главное, мощная начинка скрыта за красивым дизайном.
Благодаря качественному железу смартфон шустрый, быстро и плавно работает, запускает все нужные приложения, хорошо снимает и приятно звучит. Безусловно, требовательные игры на нем не покатаешь, но и гаджет предназначается для учебы, а не для гейминга. Идеальное сочетание цены и качества.
4. Xiaomi Qin F22 Pro
Экран: диагональ 3.54, 640x960, IPS, 60 Гц
Процессор: MediaTek Helio G85
Память: 4 Гб / 64 Гб
Камеры: 8 Мп / 2 Мп
Батарея: 2150 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 15 000 рублей
Плюсы: высокая производительность для кнопочника, качественная сборка.
Минусы: батарея слабовата, нет кнопок регулировки громкости.
Далеко не все родители, чьи дети ходят в начальные классы, горят желанием покупать им смартфоны. Но в то же время всем хочется, чтобы ребенок постоянно был на связи. В этом случае идеально подойдет кнопочный телефон типа Qin F22 Pro — и потерять не жалко, и работает хорошо.
Пусть дизайн и физические кнопки управления не вводят в заблуждение, ведь по своему функционалу модель не уступает прочим гаджетам. У него неплохая производительность, он поддерживает работу многих приложений, а также LTE, GPS, Wi-Fi, да и заряда батареи хватает на несколько дней. На нем даже запускаются игры вроде того же PUBG. Отличный вариант на первое время.
5. Samsung Galaxy A25
Экран: диагональ 6,5, 2340x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: Samsung Exynos 1280
Память: 6 Гб / 128 Гб
Камеры: 13 Мп / 50+8+2 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 24 000 рублей
Плюсы: сбалансированные характеристики.
Минусы: медленная зарядка, нет влагозащиты.
Недорогой, но качественный смартфон от популярного производителя Samsung. Аппарат работает на качественном железе, обеспечивающем крутую производительность. Читать сообщения и рассматривать картинки через четкий 120-герцовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ одно удовольствие.
Для любителей снимать предусмотрена хорошая оптика и широкий набор фотовозможностей. Емкая батарея позволяет надолго забыть о необходимости искать розетки. И хоть устройство далеко не флагманское, Samsung Galaxy A25 подарит максимально схожий опыт пользования.
6. Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Экран: диагональ 6,67, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: Qualcomm Snapdragon 732G
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 16 Мп / 108+8+2+2 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик, стекло
Цена: от 25 000 рублей
Плюсы: высокая производительность, быстрая зарядка, много функций.
Минусы: рамки экрана могут раздражать.
Отличный гаджет без ярко выраженных недостатков. Модель Redmi Note 12 Pro хороша приятным дисплеем, достойной производительностью и приличной автономностью. Мощности хватает как для мессенджеров, так и для игр.
Недурственный набор камер с оптической стабилизацией позволяет снимать качественные фото и видео в 4К. Место нашлось не только для отдельного слота microSD, но и для быстрой зарядки, стереодинамиков, влагозащиты, ИК-порта и NFC-модуля. Топовый вариант как для учебы, так и для повседневности.
7. Xiaomi Poco M6 Pro
Экран: диагональ 6,67, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultra
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 16 Мп / 64+8+2 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 26 000 рублей
Плюсы: отличная производительность, сверхбыстрая зарядка.
Минусы: нет съемки видео в 4K-разрешении, виртуальный датчик приближения слишком чувствительный.
Шикарный бюджетник, который затыкает за пояс всех своих конкурентов. За приемлемую цену школьники и студенты получают комбинацию из шикарного экрана, шустрого процессора, адекватного набора камер и сверхбыстрой зарядки. Смотреть ролики и читать новости на 120-герцовом AMOLED-экране с разрешением Full HD+ комфортно в любую погоду.
Также «прошка» радует чипом Helio G99 Ultra и 8 Гб ОЗУ, что дает достаточно производительности даже для мобильного гейминга. На месте и такие фишки, как емкий аккумулятор, быстрая зарядка, крутой звук и NFC-модуль. Самое то как для учебы, так и для ознакомления с разнообразным контентом.
8. Samsung Galaxy A35
Экран: диагональ 6,6, 2340x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: Samsung Exynos 1380
Память: 8 Гб / 128 Гб
Камеры: 13 Мп / 50+8+5 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик, стекло
Цена: от 31 000 рублей
Плюсы: хорошая производительность, стильная стеклянная задняя панель, богатый функционал.
Минусы: жирные рамки вокруг экрана, в комплекте нет адаптера, сканер отпечатков пальцев медленный, не самая быстрая зарядка.
Множество опций, красивый дизайн, надежная сборка, приемлемый ценник — эти и другие достоинства превращают Samsung Galaxy A35 в отличный вариант для учащихся. Железо смартфона достаточно легко справляется с запуском различных программ, а достойная автономность обеспечит долгое время работы.
Достойные камеры позволяют делать качественные фото и видео, рассматривать которые удобно на ярком Super AMOLED-экране. Памяти внутреннего хранилища достаточно, но при необходимости ее можно расширить за счет microSD.
9. OnePlus Nord CE 3 Lite
Экран: диагональ 6,72, 2400x1080, IPS, 120 Гц
Процессор: Qualcomm Snapdragon 695
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 16 Мп / 108+2+2 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 32 000 рублей
Плюсы: яркий экран, мощное железо, разнообразные возможности.
Минусы: не поддерживает съемки видео в 4K, «подбородок» внизу экрана.
Достойнейший середняк, который оценят не только школьники, но и те, кто давно закончил учиться. Комфортное пользование в любых условиях обеспечивает 120-герцовый IPS-экран с разрешением Full HD+. Чип Snapdragon 695 выдает достаточно мощности не только для плавной работы системы, но и для гейминга.
Порядок не только с автономностью, но и с набором камер. Все это вместе с быстрой зарядкой, NFC-модулем, гибридным слотом microSD и 3.5-мм миниджеком превращает Nord CE 3 Lite в одно из лучших устройств в сегменте.
10. Google Pixel 8a
Экран: диагональ 6,1, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: Google Tensor G3
Память: 8 Гб / 128 Гб
Камеры: 13 Мп / 64+64+13 Мп
Батарея: 4492 мАч
Материал корпуса: пластик, металл
Цена: от 41 800 рублей
Плюсы: четкий и яркий дисплей, качественные камеры, стильный внешний вид, длительный период поддержки.
Минусы: рамки вокруг экрана, выпирающий блок камер не всем понравится.
Для учебы необходим универсальный смартфон, сочетающий в себе производительность, надежность, качественную оптику и стильный дизайн. Все эти качества сочетаются в актуальном гаджете от Google. И, несмотря на то что Pixel 7 все еще хорош, «восьмерка» опережает его по многим параметрам.
На данной модели установлены более четкий дисплей, мощный чип, емкая батарея, а оптика в сочетании с функциями на основе нейросетей выдает значительно лучшие снимки. Также обновления на Pixel 8a будут выходить в течение следующих семи лет. Ну а благодаря компактным размерам и приятному внешнему виду он выделяется на фоне куда более шаблонных телефонов.