Листинг в Hamster Kombat не состоится летом? Почему авторы «Хомяка» медлят

Собираем комбо и прокачиваем карточки дальше?

Разработчики Hamster Kombat немного успокоили фанатов «Хомяка», выступив с новой речью. Изначально ходили слухи, что релиз хомячьей монеты на крипторынке произойдет до конца июля. Так когда все-таки ждать листинга?

Что нужно делать, чтобы попасть под аирдроп

По словам авторов, проходить мини-игры, смотреть рекламные интеграции в приложении вовсе не обязательно. Просто те, кто будет это делать, получат больше монет при выходе Хомяка на крипторынок. Иными словами, активности влияют на количество токенов, которые получит отдельно взятый игрок.

Существует единственное условие, которое обязательно для получения монет. Это подключение кошелька TON к Telegram. Разработчики пообещали добавлять меньше рекламы в свои игры, а к раздаче токенов они готовятся уже сейчас.

А когда все-таки произойдет листинг в Hamster Kombat?

Создатели Hamster Kombat максимально оттягивают листинг. Сегодня, 30 июля, они выпустили Whitepapper — главный документ, рассказывающий о концепции проекта и его целях. Так вот, в нем аирдроп и листинг перенесены с июля 2024 года на туманный срок, названный авторами приложения «предстоящим событием».

Из этого же документа можно узнать, что игрокам раздадут до 60% токенов. Если это действительно так, то предстоящий аирдроп в Hamster Kombat станет крупнейшим за всю историю криптовалют.

Возвращаясь к возможной дате листинга, держа в голове все вышесказанное разработчиками, я бы не стал надеяться на август. Этим летом листинг с большой долей вероятности не произойдет. Отсутствие конкретной (или хотя бы примерной) даты как бы намекает на это.

Так почему авторы Hamster Kombat медлят

Сами разработчики ясно дали понять: процесс перехода в листинг — технически сложный и долгий. Придется набраться терпения... всем. Кроме того, разработчики, вероятно, хотят подзаработать денег — листинг еще и одновременно затратен. Чтобы распределить токены на такое ОГРОМНОЕ количество человек, нужны соответствующие ресурсы в виде денег, времени и сил.

Логичным будет вариант, при котором часть аудитории отсеется со временем. Некоторые уйдут сами, так и не дождавшись листинга, некоторые не захотят проходить новые активности и получат в итоге с гулькин нос.

Какова вероятность, что листинга в Hamster Kombat никогда не случится

И такая вероятность тем не менее есть, но я бы расценивал ее как небольшую. Учитывая, что создателей «Хомяка» поддержал сам Павел Дуров, учитывая, что уже две большие биржи (OKX и Bybit) заявили о начале торгов премаркет-фьючерсами на токен Hamster Kombat, в планы разработчиков приложения хочется верить.