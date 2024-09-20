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Сегодня, 13:20

Как превратить монеты из Hamster Kombat в реальные деньги

Михаил Иванов
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Hamster Kombat.
Хомяк готов раздать деньги. Вопрос только в том, а будет ли эта сумма весомой?

Листинг в Telegram-кликере Hamster Kombat, который буквально взорвал все интернет-сообщество этим летом, состоится уже 26 сентября. Это не шутка и не очередное обещание разработчиков приложения.

Листинг действительно состоится уже на следующей неделе. И чтобы не упустить момент, к событию нужно готовиться уже сейчас. Рассказываем, как вывести свои монеты из Hamster Kombat, чтобы их не потерять.

Точная дата начала листинга в Hamster Kombat

Сам процесс листинга (выхода монеты на крипто-рынок) начнется, как уже было сказано выше, 26 сентября 2024 года. А вот за шесть дней до этого, 20 сентября, все ваши достижения в первом сезоне (да, будет еще второй сезон) зафиксируются и будут конвертированы в токены. Получается, что после 20 сентября начнется второй сезон новые достижения, задания и так далее.

Куда лучше выводить монеты из Hamster Kombat

Для вывода монет доступны три способа. Первый способ биржи Binance, OKX, Bybit и EBI. Второй способ кошелек в Telegram. Третий способ кошелек TON.

Советую выводить монеты ТОЛЬКО на биржи. Тогда монетки зачислятся моментально и вы сможете тут же их продать. Если же выводить монеты на кошельки TON и в Telegram, то, как показывает практика, монеты могут идти целыми неделями, а то и месяцами. Такой вариант точно нам не подходит.

Если выводить монетки на биржи, то они зачислятся вам еще до 26 сентября то есть до листинга. После зачисления монеток на аккаунт вы вправе выбрать два варианта событий: оставить монетки на будущее или продать их.

На какую биржу выводить монеты из Hamster Kombat

Принципиальной разницы нет. Binance, OKX, Bybit — вы можете вывести монеты на одну из них. Эти биржи популярны, известны и уже проверены делом. Единственное отличие: на какой-то бирже могут быть лучше акции.

Как вывести монеты Hamster Kombat на Bybit

Многие крипто-блогеры в качестве основной биржи выбирают Bybit. Платформа прошла все проверки, она удобная и понятная.

— Открываем Hamster Kombat. Проходим в раздел AirDrop, открываем Bybit exchange в разделе Withdrawal. Там требуется заполнить Bybit UID.

Hamster Kombat, раздел AirDrop.

— Чтобы заполнить Bybit UID, скачиваем приложение Bybit. Открываем приложение, регистрируемся на бирже и смотрим в левый верхний угол. Там расположен ваш аватар, нажимаем на него. Ниже вашего ника идет ваш UID.

Где найти UID в Bybit.

— Копируем UID с Bybit и вставляем его в Hamster Kombat. После того как вставили UID, необходимо заполнить HMSTR Deposit Address. Возвращаемся на главную страницу приложения Bybit, находим на главной странице раздел Депозит. Проваливаемся внутрь, вбиваем в поиске HMSTR. Далее нажимаем на сеть TON. Скопируйте адрес кошелька и вставьте в HMSTR Deposit Address.

Где найти раздел Депозит в Bybit.

Возвращаемся опять на Bybit. Копируем ваш Tag/Memo, который идет под адресом кошелька. Копируем Memo, открываем Hamster Kombat и вставляем скопированное Memo в одноименный раздел.

Где искать Tag/Memo и адрес кошелька в Bybit.

После того как заполнили все поля (UID, HMSTR Deposit Address и Memo) в разделе Bybit в Hamster Kombat, перепровертье информацию и нажмите на сохранить.

Если вы ошибетесь в цифрах, что-то не укажите, то ваши монеты сгорят. В таком случае все потраченное время на Хомяка будет ничем не вознаграждено.

Важно: предварительно пройдите верификацию на бирже загрузите свои паспортные данные. Это нужно для совершения операций на бирже. Если вы не пройдете верификацию, то не сможете получить монеты.

Вам лучше поторопиться с выбором вывода средств — 21 сентября в 11:00 по Москве эта возможность закроется.

Хомяк. Hamster Kombat готовится раздавать токены — подсчет уже сегодня

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