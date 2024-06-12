Как быстро прокачаться в Hamster Kombat, используя комбо-карточки

Время — деньги, но пока не в данном случае.

Виртуальный хомяк буквально заполонил все интернет-пространство и умы людей. Многомиллионные просмотры новостей о Hamster Kombat в Telegram — тому подтверждение. Просьбы пройти по реферальной ссылке от друзей и знакомых, разговоры о самых выгодных кликерах... Это трендовая штука 2024 года, которая неизвестно сколько провисит в категории популярных.

В соседней статье было рассказано, что из себя представляет эта игра. А теперь ловите советы, как быстро стать виртуальным миллионером в ней.

Важно заметить: Hamster Kombat не требует с игрока ни рубля, ни цента. Это совершенно бесплатный и всем доступный кликер без системы донатов. Единственное, что он забирает, это ваше свободное время.

Пока не произошло листинга, все заработанные монетки в этой игре ничего не значат. У авторов приложения грандиозные планы, но пока они не осуществлены — потраченное время не вознаграждается ничем, кроме виртуальных монет, которые в будущем, может быть, можно будет обменять на деньги. Ключевое здесь — может быть. А может и не быть.

Как быстро прокачаться в Hamster Kombat при помощи комбо-карточек и ежедневных задач

Чтобы быстро разбогатеть хотя бы виртуально, потратив на прокачивание хомяка как можно меньше времени, необходимо прокачивать прибыль в час. Клацать на хомяка, конечно, весело, но лишь поперва. В дальнейшем это однообразное занятие будет лишь раздражать. Можно раскачать свой пассивный доход так, что в клацаньях виртуального зверька больше не будет никакого смысла.

Для начала выполните задачи в разделе Earn. Они несложные: требуется подписаться на соцсети проекта, на YouTube-канал либо посмотреть видео.

Не забывайте заходить в раздел «Ежедневная награда»: если отмечаться в этом разделе каждый день и забирать свои монеты, то за 10 дней ежедневного входа в Hamster Kombat можно получить 5 миллионов монеток.

Ежедневная награда в Hamster Kombat.

Это даст вам неплохой старт — дальше можно переходить к комбо-карточкам.

Комбо-карточки в Hamster Kombat

Собирайте по три комбо-карточки — это даст вам дополнительные 5 миллионов монет. Карточки обновляются каждые сутки. Перейдите в раздел Mine (рисунок с киркой) и выберите три определенные карты среди множества других карт.

Карты обновляются ежедневно. 12-13 июня нужно собрать следующие карты:

Комбо из карт.

Ежедневный шифр в Hamster Kombat

Еще один способ получать много монет за кратчайшие сроки — это собирать шифр в Hamster Kombat. Как и комбо-карточки, шифры обновляются каждые сутки.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat: запустите приложение, нажмите три раза на «Прибыль за тап». Круг вокруг хомяка станет красным: это значит, что режим азбуки Морзе был активирован. Кликайте на хомяка в такт.

Шифр.

12 июня шифр следующий. Он обновится в 22.00 мск:

Точка в схеме — один быстрый клик, а тире — удерживание клика на 2 секунды. Кликайте на красного хомяка согласно обозначенной выше схеме.

Какие карточки покупать в Hamster Kombat

В разделе Mine есть множество карточек, приносящих какой-то плюс к прибыли в час. Хочешь ты того или нет, но их придется покупать и прокачивать. Никаких реальных денег никто не требует. Валютой выступают виртуальные моменты, называемые здесь токенами. Накупив много карточек, вы должны прокачивать их.

Прокачка уровней карт — дело очень затратное.

Повышая уровень карточки, повышается и ее стоимость. Но если стоимость повышается в несколько раз, то уровень прибыли — на чуть-чуть. В конце концов вы достигнете того уровня, когда карточка будет давать +2 к прибыли в час, но за 5 миллионов монет. А есть карточки, которые за то же количество монет будут давать +2,5 прибыли в час. И вот как рассчитать эффективность той или иной карты?

Энтузиасты с сайта mbaks.ru подумали уже за всех. Они разработали очень удобный калькулятор выгодной прокачки. Требуется только вписать стоимость своих карт и их прибыль в специально отведенные для этого места. В конце вы получите цифры — за сколько та или иная карта окупится.

Калькулятор выгодной прокачки в Hamster Kombat.

Соответственно, если вы видите, что карта окупится менее чем за день, то лучше прокачать ее. Такие карты отмечаются либо темно-зеленым цветом, либо светло-зеленым. Карты с красными и оранжевыми цифрами лучше вообще не трогать.